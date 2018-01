Onda de calor na Índia mata mais de mil, diz emissora

NOVA DÉLHI - O número de mortos na onda de calor que atinge a Índia já passou de mil, com as temperaturas superando 50º Celsius em algumas áreas, de acordo com reportagem da rede britânica BBC. A maioria das mortes ocorreu nos Estados de Telangana e Andhra Pradesh, no sul da Índia, onde pelo menos 1.118 pessoas morreram na última semana.

Os hospitais estão em alerta para tratar de pacientes com insolação e autoridades recomendaram que as pessoas fiquem em suas casas por causa do risco de desidratação. O Estado mais atingido é Andhra Pradesh, onde as temperaturas chegaram a 47ºC e 852 pessoas já morreram, segundo a agência Press Trust of India.

Maio é tipicamente um mês dos mais quentes na Índia, mas o Departamento de Meteorologia do país disse que ele teve as mais altas temperaturas em uma década.

O clima deve refrescar quando as chuvas de monção começarem, no fim deste mês, informaram funcionários do departamento. As chuvas que vêm do Oceano Índico devem chegar ao Estado de Kerala, sul da Índia, no dia 30, mas deve levar algumas semanas até que elas cheguem ao norte do país, onde o intenso calor e o ar seco têm provocado desidratação e mortes.