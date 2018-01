Onda de choque após explosão deixa 200 feridos no Equador Pessoas com rostos e braços ensangüentados percorriam nesta quinta-feira as ruas desta cidade equatoriana em razão da explosão de munições em um quartel militar cuja onda expansiva teve o efeito de um verdadeiro terremoto. Pelo menos sete pessoas morreram e 200 ficaram feridas na explosão no quartel de Riobamba, uma cidade andina a 160 km ao sul de Quito. Um número indeterminado de pessoas estão desaparecidas. O presidente Gustavo Noboa visitou hoje a cidade e informou que os mortos foram sete e os feridos, 140. Anteriormente, a Cruz Vermelha havia informado em um comunicado que seis pessoas "faleceram fora do recinto militar" e que se desconhece o número de perdas dentro do quartel. Segundo os informes oficiais, dois dos mortos são militares e quatro, civis. Ainda segundo a Cruz Vermelha, há cerca de 200 feridos, em sua maioria atingidos por estilhaços de vidros das janelas. Dos 200, disse, 15 "apresentam ferimentos importantes". Através de canais de rádio e televisão, numerosos habitantes pediam informações sobre familiares ou amigos dos quais ainda não havia notícias após a explosão. "Há consideráveis danos em muitas residências e edifícios", disse o comunicado da Cruz Vermelha. O coronel Artur Cadena, porta-voz do Exército, informou que "a explosão se deveu à ativação de uma granada", no interior da Brigada Blindada Galápagos, sem acrescentar mais detalhes. "Até esta madrugada foram ouvidas explosões no interior do recinto", disse ao canal 8 de televisão Fernando Guerrero, prefeito de Riobamba. "Não há nenhuma casa em Riobamba em que não se tenha rompido um vidro", disse o prefeito para ilustrar a força da onda expansiva que, segundo a porta-voz da Cruz Vermelha, Mónica Menéndez, alcançou um raio de 15 km em torno do quartel, localizado no bairro de San Antonio, em Riobamba. A cidade amanheceu com suas ruas cobertas de estilhaços de vidros, janelas e portas destruídas, e com as pessoas percorrendo os hospitais - de Riobamba e de outras cidades das imediações - e casas de amigos em busca de informações. Forças da polícia e militares impuseram um cerco para impedir a passagem de pedestres e veículos num raio de 4 a 6 km em torno do quartel.