Onda de delitos em meio às comemorações de Natal no Uruguai Os ladrões aproveitaram as festividades natalinas para perpetrar uma série de assaltos a casas comerciais e residências na capital uruguaia, informou hoje a imprensa local. Segundo o matutino El Observador, entre a noite de terça-feira, dia 23, e as últimas horas de quinta-feira, 25 de dezembro, a cidade viveu uma "onda de rapinas". O aumento dos delitos num país conhecido por seus altos índices de desenvovimento humano, atribuído à forte crise econômica uruguaia, é evidenciado pela longa lista de ocorrências policiais que inclui, segundo o jornal El País, desde assaltos com armas de fogo até o seqüestro de um menino de oito anos na cidade de Rivera, junto à fronteira com o Brasil.