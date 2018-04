'Onda' de divórcios põe pressão sob mulheres no Tadjiquistão

Com 33 anos e quatro filhos, a vida de Gulhumor no interior do Tadjiquistão já era difícil. E ficou ainda mais dura depois que seu marido pedir o divórcio - por telefone.

O país é uma das poucas nações muçulmanas em que os homens, para se divorciar, precisam apenas repetir a palavra "taloq" (divórcio) três vezes. E isso pode ser feito pessoalmente, pelo telefone ou simplesmente enviando uma mensagem.

E apesar de a prática ter sido proibida no ano passado, ela continua sendo usual no país.

Gulhumor conta que o marido trabalhava na Rússia por períodos de até um ano, depois voltava e passava alguns meses em casa. Só que mandava para os pais a maior parte do dinheiro que recebia.

Na tradição do Tadjiquistão, mulheres como Gulhumor não são dignas de solidariedade. No país, a mulher é sempre culpada pelo divórcio.

Talvez por isso, tantas mulheres se encontrem na mesma situação que ela. O problema é tão grave que uma ONG local dá aulas sobre os direitos das esposas abandonadas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.