Onda de frio deixa 100 mortos na Índia Pelo menos 100 pessoas morreram em meio a uma severa onda de frio que afeta há oito dias o norte da Índia, informaram autoridades locais. No Estado indiano de Uttar Pradesh, o mais povoado do país, foram registradas 89 mortes. Outras 11 pessoas perderam a vida no vizinho Estado de Bihar. É provável que o número de mortes venha a aumentar, pois funcionários do governo local prevêem temperaturas ainda mais frias para as próximas 48 horas, disse R. N. Srivastava, do Departamento de Meteorologia. Sob condição de anonimato, um funcionário do Ministério de Interior de Uttar Pradesh revelou a existência de 89 mortos em virtude do frio. Nos últimos dias, as temparaturas baixaram de 15º C para 6º C na Índia, país onde essas temperaturas podem ser fatais, já que milhões de pessoas vivem sem calefação, eletricidade nem acesso a roupas adequadas para enfrentar o frio.