Onda de frio deixa 779 mortos no sul da Ásia Uma onda de frio que completa três semanas causou mais 133 mortes no sul da Ásia, onde as baixas temperaturas foram agravadas por fortes rajadas de vento. O saldo total de mortos chegou a 779, informaram neste sábado funcionários dos governos locais e a imprensa da região. Apenas em Bangladesh, o número de mortos pelo inverno mais rigoroso dos últimos seis anos aumentou hoje para 489, com a confirmação de mais 68 falecimentos, informou o jornal Itefaq. Na Índia, 272 já morreram em decorrência do frio, sendo 261 delas em Uttar Pradesh, o Estado mais povoado do país, e 11 em Bihar. No Nepal, pelo menos 18 pessoas morreram em virtude do frio, disse um funcionário do governo em Katmandu, a capital.