Onda de frio deixa ao menos 32 mortos no leste da Europa

KIEV - O governo da Ucrânia informou nesta segunda-feira, 30, que 18 pessoas morreram de hipotermia nos últimos dias, quando o país registrou uma rigorosa queda nas temperaturas. O frio também atingiu Sérvia e Bulgária, que registraram mortes e fecharam escolas. Outras dez pessoas morreram na Polônia.

O Ministério de Situações Emergenciais da Ucrânia disse em seu site que quase 500 pessoas procuraram assistência em apenas três dias nas últimas semanas devido às baixas temperaturas. Em algumas regiões do país, os termômetros registraram até -23°C. As autoridades forneceram 1,5 mil abrigos à população.

Na Sérvia, três pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas. Além disso, 14 municípios estão sob situação de emergência. A operação para fechar estradas foi prejudicada pelos fortes ventos e dezenas de cidades estão sem energia elétrica.

Na Bulgária, um homem de 57 anos morreu congelado e o alerta laranja foi declarado em 25 dos 28 distritos do país. Em Sofia, a capital, as autoridades estão distribuindo chá quente e colocando os sem-teto em abrigos para protegê-los do frio.

Desde a sexta-feira, a Polônia registrou ao menos dez mortos e temperaturas de -26°C. Malgorzata Wozniak, porta-voz do Ministério do Interior, disse que há idosos e desabrigados entre as vítimas e que as autoridades estão checando prédios sem sistema de aquecimento para assegurar que as pessoas não congelem.

Em Praga, capital da República Checa, o governo anunciou planos para montar abrigos para cerca de 3 mil sem-teto. O frio também danificou as ferrovias do país, causando lentidão no tráfego de trens.