Onda de frio já deixou quase mil mortos no sul da Ásia Ventos gelados provenientes da cordilheira do Himalaia continuaram mantendo as temperaturas baixas em Bangladesh, no Nepal e no norte da Índia, onde uma onde de frio de um mês de duração causou a morte de quase mil pessoas. Em Bangladesh, pelo menos 50 pessoas, em sua maioria anciãos, mulheres e crianças, morreram na noite de domingo devido ao intenso frio, informou o jornal Uttefaq. Com isso, o número de mortos pelo frio no país chega a 590. No Estado indiano de Uttar Pradesh, mais 21 pessoas morreram de frio entre a noite de ontem e a manhã de hoje, elevando a cifra total de mortes a 343. Outras 30 já pessoas morreram em Bihar, outro Estado do norte da Índia. No Nepal, o número de mortos alcança 23. Veja a galeria de fotos Inverno 2003