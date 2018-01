Onda de frio já matou 50 pessoas no Nepal Temperaturas próximas do ponto de congelamento causaram a morte de pelo menos 17 pessoas este fim de semana no Nepal. Com esse número, sobe para 50 o saldo de mortes em consequência da onda de frio naquele país nas duas últimas semanas. Uma fonte da polícia em Katmandu disse que a maior parte das mortes aconteceu nas regiões mais pobres, perto da fronteira com a Índia. Muitas das vítimas eram bebês.