Onda de frio mata 18 pessoas no Peru Pelo menos 18 pessoas morreram, nas últimas duas semanas, por causa de uma forte onda de frio, acompanhada de neve, que atingiu o Peru. O presidente Alejandro Toledo declarou neste sábado estado de emergência em Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cuzco, Huancavelica, Moquegua, Tacna e Puno, antes de sobrevoar as áreas afetadas. Nesses locais, 32 mil pessoas sofrem os efeitos do frio, com limitação de comida, água e abrigos. Toledo declarou que aviões militares e helicópteros serão utilizados para entregar comida e casacos. A temporada de frio, com temperaturas de até 20 graus negativos e áreas com 90 centímetros de neve, começou no início do mês e surpreendeu a população. O frio desencadeou infecções respiratórias, principalmente entre crianças e idosos, além de afetar animais como lhamas, bois e ovelhas.