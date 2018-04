Onda de frio mata 6 na Sérvia e deixa 11.500 presos

"Cerca de 70 pessoas foram retiradas, entre elas nove por um helicóptero", de áreas remotas que sofrem com a onda de frio, disse ele. As temperaturas na Sérvia chegaram a -30º Celsius, com milhares de pessoas presas em suas casas, sobretudo em vilas montanhosas.

Equipes com alimentos e remédios estão usando trenós para chegar às vilas mais remotas, onde é impossível limpar as rodovias por causa das baixas temperaturas. As informações são da Dow Jones.