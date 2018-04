Onda de frio mata mais de 200 pessoas na Europa

A onda de frio que atinge a Europa nos últimos dias matou mais de 200 pessoas e paralisou os transportes em vários países.

A Europa Oriental, região mais afetada, registrou recordes nas temperaturas em países como a Ucrânia e República Tcheca, que chegaram a 38 graus negativos.

A Ucrânia foi o país com o maior número de mortos devido ao frio, mais de cem.

O governo abriu abrigos para os sem-teto, as maiores vítimas do frio no país.

Meteorologistas afirmaram que o frio vai diminuir no país, mas algumas regiões da Ucrânia ainda vão sofrer com temperaturas de até 19 graus negativos.

Voos cancelados

O Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres, cancelou 30% dos voos previstos para domingo devido à neve e dezenas de voos foram atrasados no Aeroporto Schiphol, de Amsterdã.

Centros de transporte nas regiões central e oriental da Europa tiveram que ser fechados devido à neve.

Autoridades da Bósnia declararam estado de emergência em Sarajevo, que foi paralisada pela neve. O estado de emergência também está em vigor na maior parte da Sérvia.

Milhares de pessoas estão presas em suas casas nos dois países e muitos viajantes estão presos em aeroportos.

Na Itália, que também sofre com a onda de frio, os canais de Veneza começaram a congelar e Roma foi atingida pela pior nevasca em mais de 25 anos.

Na Holanda, as temperaturas chegaram a 21,8 graus negativos, a mais baixa no país nos últimos 27 anos.

Associações de motoristas informaram que a Bélgica e a Holanda foram afetadas por grandes congestionamentos depois que a neve começou a cair na sexta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.