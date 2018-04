Onda de frio mata menos 43 em 6 dias na Ucrânia

A maioria das vítimas é formada por sem-teto que congelaram até morrer nas ruas. Sete pessoas foram encontradas mortas em suas casas, e mais de 800 buscaram ajuda médica por sofrerem ulcerações causadas pelo frio e outros sintomas de hipotermia.

Autoridades abriram 1.735 abrigos para fornecer comida e aquecimento, e planejam abrir mais 122. As temperaturas chegaram a -30º Celsius em algumas regiões.

Todas as escolas em Kiev estarão fechadas até 5 de fevereiro, informaram as autoridades da cidade nesta quarta-feira. As férias fora de época podem ainda ser prorrogadas, disseram as autoridades. As informações são da Dow Jones.