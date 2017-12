Onda de frio mata pelo menos 65 pessoas no México Pelo menos 65 pessoas morreram no México vítimas de uma onda de frio que afeta o país desde outubro do ano passado, informou neste domingo a Secretaria Ministério da Saúde. Os oito casos mais recentes foram registrados na semana passada nos estados de Chihuahua (na fronteira com os Estados Unidos), Zacatecas (Norte) e Jalisco (Oeste), informou o Ministério em comunicado. Quatro das pessoas morreram por hipotermia e outras quatro por intoxicação com monóxido de carbono, produzido por combustível que os camponeses utilizam em suas casas para se aquecer. Chihuahua, limítrofe com o Texas, nos EUA, foi um dos estados mexicanos mais afetados pela onda de frio, com mortes em Ciudad Juárez e outras cidades da região, de acordo com as autoridades.