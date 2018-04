Onda de frio mata quase 140 pessoas na Europa e deixa milhares isolados

A onda de frio que vem atingindo a Europa nos últimos dias já deixou quase 140 mortos em todo o continente.

Um dos países mais atingidos é a Ucrânia, onde 101 pessoas morreram desde a sexta-feira passada, de acordo com o governo do país.

A maior parte dos mortos na Ucrânia é de sem-teto e 64 deles foram encontrados nas ruas, segundo informações do Ministério de Emergência.

Centenas de outras pessoas foram internadas com queimaduras devido ao frio, hipotermia e outros problemas relacionados ao clima.

Pelo menos outras oito mortes foram registradas na Polônia na quinta-feira, aumentando o total de mortos desde a semana passada para 37.

Na Itália, também muito atingida pela onda de frio, especialistas em meteorologia afirmam que este é o pior inverno no país nos últimos 27 anos.

Partes da Europa Oriental foram atingidas por temperaturas que chegaram a - 35º C graus e a onda de frio também atingiu a região central do continente e a Grã-Bretanha.

Isolamento

Além das mortes, a neve vem causando transtorno em vários países. Na Sérvia, pelo menos 11 mil pessoas estão isoladas devido à neve e tempestades em áreas montanhosas, segundo a agência de notícias Associated Press.

Na Ucrânia, os meteorologistas afirmam que as temperaturas devem chegar a -32º C nesta sexta-feira nas regiões norte e oeste do país.

As autoridades do país fecharam escolas e universidades além de abrir cerca de 3 mil abrigos com aquecimento e alimentos em todo o país.

As autoridades de saúde ucranianas instruíram os hospitais do país a manter internados os pacientes sem-teto, mesmo depois de receberem tratamento, para que eles sejam protegidos do frio.

O primeiro-ministro ucraniano, Mykola Azarov, anunciou que o país queimou 1 bilhão de metros cúbicos de gás em apenas três dias. A Ucrânia comprou da Rússia 27 bilhões de metros cúbicos de gás para todo o ano de 2012.

A fornecedora do produto, a Gazprom, já afirmou que a Ucrânia está excedendo o nível de consumo de gás previsto no contrato.

"É um momento muito difícil para o país", disse o primeiro-ministro.

Grã-Bretanha no frio

Em partes da Grã-Bretanha as temperaturas chegaram a - 11º C durante a noite de quinta para sexta-feira.

O Met Office, o centro nacional de meteorologia da Grã-Bretanha, já divulgou alertas que deverão durar até o domingo.

Há previsão de neve para o País de Gales, sudeste da Escócia e grandes áreas da Inglaterra no sábado. A região leste da Inglaterra deve chegar a ter entre cinco e dez centímetros de neve.

Organizações de caridade devem ficar em alerta, especialmente as ligadas aos cuidados com idosos e pessoas já portadoras de alguma doença.