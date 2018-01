Onda de frio mata sete pessoas em Moscou Pelo menos sete pessoas morreram por hipotermia e 22 foram hospitalizadas nas últimas 24 horas em Moscou, devido à onda de frio que castiga a capital russa, informou nesta sexta-feira o Serviço Médico de Urgência. Cinco das vítimas morreram na rua e duas em centros médicos. Outras 22 pessoas foram internadas em clínicas e hospitais, disse um porta-voz médico à agência Interfax. As autoridades moscovitas pediram que a população redobre a cautela devido à onda de frio, que desde a segunda-feira castiga a capital russa com temperaturas entre 27 e 32 graus abaixo de zero. Segundo os meteorologistas, as baixas temperaturas vão continuar até o final de janeiro. Nesse inverno, somente em Moscou 123 pessoas morreram por causa do frio.