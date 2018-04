Onda de frio paralisa a Europa e mata 280

Subiu para mais de 280 o número de mortos pela pior onda de frio que o Leste Europeu enfrenta em décadas. Na Ucrânia, onde 30 pessoas morreram ontem, elevando a 131 o número de mortos, algumas cidades chegaram a registrar ontem -33.º centígrados. Segundo autoridades ucranianas, 2.500 pessoas procuraram assistência médica na última semana por causa de hipotermia e ulcerações provocadas pelo frio.

O rigoroso inverno vem atingindo países da Europa do leste até a Grã-Bretanha. Ontem, na Bósnia-Herzegovina, helicópteros foram usados para entregar alimentos e retirar doentes em regiões remotas do país. Mais de cem vilarejos ficaram isolados por dois metros de neve.

No Vaticano, o papa Bento XVI, vestindo um grosso casaco branco, abençoou uns poucos fiéis que enfrentaram o frio - pouco comum em Roma - para ir até a Praça de São Pedro. Foi o inverno romano mais frio desde 1986. "A neve é linda, mas esperamos que a primavera chegue logo", disse o pontífice.

A Prefeitura de Roma tem sido alvo de críticas por não ter equipamento necessário para limpar a neve das ruas. Mas autoridades afirmam que as máquinas são caras demais e ficariam paradas por décadas, pois temperaturas tão baixas quanto as registradas ontem são raras na cidade.

Em Londres, a primeira neve do ano acumulou 16 centímetros e obrigou o fechamento parcial do Aeroporto Heathrow, o maior da Europa. Outros aeroportos, como Stansted, Birmingham e Luton, fecharam durante a noite, mas reabriram pela manhã.

Apesar do frio, a octogenária rainha Elizabeth II participou de uma cerimônia na Igreja de West Newton. Hoje, ela completa seu "Jubileu de Diamante" - seis décadas no trono - e há várias comemorações programadas na Grã-Bretanha e no mundo. / AP