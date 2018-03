Onda de mau tempo castiga a Europa Uma onda de mau tempo, com temperaturas abaixo de zero, gelo e chuvas fortes, castiga a Europa, sobretudo França e Grã-Bretanha. O mau tempo provocou a queda do teto do Palácio de Exposições de Jyvaeskylae, no sul da Finlândia, e perturbações no tráfego aéreo, marítimo e rodoviário nas regiões do centro e do sul do Velho Continente. Um terço do teto de madeira do prédio de 8 mil metros quadrados que abriga o Palácio de Exposições da cidade finlandesa caiu neste sábado sob o peso da neve, sem causar vítimas. Na Grã-Bretanha, um forte temporal com ventos de mais de 100 km/h, nevascas e temperaturas polares provocaram caos no transporte.