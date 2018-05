Onda de repressão leva 200 opositores à cadeia na Síria Depois de ordenar uma repressão que fez pelo menos 120 vítimas entre sexta-feira e sábado, o regime sírio deflagrou ontem uma onda de prisões, com mais de 200 oposicionistas detidos em menos de 24 horas. A intenção é sufocar os protestos liderados por organizações que pedem a saída de Bahar Assad do poder. Na quinta-feira, ele colocou fim ao regime de emergência que vigorou no país durante 48 anos.