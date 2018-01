Onda de rumores sobre iminente golpe de Estado na Venezuela O vice-presidente José Vicente Rangel exortou a população a desconsiderar os rumores de uma nova tentativa de golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez, que se encontra em Madri participando da cúpula da União Européia, América Latina e Caribe. O comentário de Rangel ocorreu em razão de uma onde de rumores sobre a detenção de ministros, a saída do país de familiares de Chávez, movimentos de tropas e tanques. "A demonstração mais palpável de que não existe nenhum problema a esse respeito é que (o presidente) viajou para o exterior", disse Rangel nesta sexta-feira em uma entrevista à imprensa na sede do governo. Segundo Rangel, se o presidente tivesse cancelado sua viagem, "haveria alguma base para a suspeita. Mas ele viajou por estar convencido de que nada de excepcional está ocorrendo". A viagem é a primeira realizada por Chávez após a tentativa de golpe de 11 de abril, que o afastou do poder por 48 horas. "Não dêem atenção a rumores", insistiu o vice-presidente. "Há setores que estão permanentemente insistindo na violência", e espalhar boatos "é um esporte venezuelano". Rangel indicou que há gente interessada em disseminar rumores e reconheceu que ainda há pessoas conspirando, "mas não creio que tenham força suficiente. Acho que a maioria dos venezuelanos quer viver em paz". Na véspera, o vice-presidente havia sido alvo de um novo episódio de violência política, quando um grupo de opositores ao governo interceptou e esmurrou o automóvel em que ele viajava pela região central do país, Cerca de 30 manifestantes cercaram o veículo de Rangel à entrada de um hotel na cidade de Valencia, a 150 km a oeste de Caracas, golpeando-o e escrevendo em seu teto a palavra "assassino". O incidente impediu que Rangel assistisse na quinta-feira à assembléia anual da Consecomercio, organização que agrupa mais de 50.000 empresas. Relatando hoje o episódio à rede de televisão Globovisión, o vice-presidente explicou que naquele momento estava "em companhia do comandante da guarnição (de Valencia); ficamos mudos, esperando que essa turba delirante se tranqüilizasse". "Essa gente que vive falando das turbas chavistas é pior", disse o vice-presidente, em alusão aos chamados "Círculos Bolivarianos" - organizações de base criadas por Chávez que, segundo seus adversários, servem de instrumento do governo para intimidar e silenciar a dissidência. A agressão contra Rangel ocorreu cinco dias depois que um chefe militar, citando um de seus ajudantes, responsabilizou o atual vice-presidente por convocar a presença de grupos civis armados ao palácio do governo para enfrentar uma marcha opositora que pedia a renúncia de Chávez e que acabou no banho de sangue de 11 de abril.