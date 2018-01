Onda de seqüestros cresce no Iraque Enquanto as forças americanas no Iraque bombardeiam redutos da insurgência na tentativa de reduzir a resistência à sua presença no Iraque, a onda de seqüestros cresce em todo o país. Hoje, um grupo de rebeldes xiitas autodenominado Brigadas de Mohamed bin Abdullah anunciou ter capturado 25 soldados da Guarda Nacional iraquiana e ameaça executá-los, caso o xeque Hazem al-Areyi - colaborador do líder rebelde xiita Muqtada al-Sadr - não seja libertado pelo governo interino. Al-Areyi foi preso semanas atrás, em meio à onda de revolta xiita no bairro bagdali Cidade Sadr. Também hoje, o grupo radical Exército de Ansar al-Sunna pôs na internet imagens da degola de três membros de um partido curdo, seqüestrados no norte do Iraque dias antes, por suposta colaboração com as forças americanas no Iraque. Horas antes, representantes turcos em Bagdá anunciaram o seqüestro de 10 cidadãos da Turquia. Ainda hoje, três libaneses - que trabalham para uma agência de viagens com escritório em Bagdá - e seu motorista iraquiano foram seqüestrados por desconhecidos no Iraque. A seqüência de seqüestros não interrompeu os rotineiros atos de sabotagem provocados pelos rebeldes no país. A explosão de um carro-bomba, aparentemente dirigido por um motorista suicida, deixou três mortos - incluindo o autor do ataque - e quatro feridos em Samarra, cidade sunita a 125 quilômetros de Bagdá. Foi o primeiro ataque insurgente na cidade desde que o Exército dos EUA retomou seu controle, há dez dias, após quatro meses de domínio dos rebeldes.