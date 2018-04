Onda de terror toma conta do Cáucaso

Segundo a Justiça da Rússia, 246 ataques considerados "terroristas" foram realizados no Cáucaso em apenas nove meses. Outros 50 foram frustrados. Nesse período, 800 quilos de explosivos foram encontrados e confiscados na região e 140 bombas, desativadas.

O próprio serviço de inteligência da Rússia afirma que a onda de ataques de insurgentes é crescente e tem participação de redes islâmicas radicais que operam em âmbito internacional.

No dia 24, por exemplo, foi registrado um ataque suicida contra uma delegacia de polícia de Kabardino-Balkaria. No mesmo dia, cinco insurgentes foram mortos no Daguestão. Na Abkházia, a casa do vice-presidente foi atingida por um morteiro.

A região é uma encruzilhada de interesses. Para os EUA e a Europa, o Cáucaso é a garantia de acesso a um bolsão de petróleo e gás. Para Moscou, o território simplesmente faz parte da Rússia.