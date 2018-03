Onda de tornados já matou 27 pessoas nos EUA Pelo menos 27 pessoas morreram em decorrência de uma onda de tornados e vendavais que castigaram as regiões do centro e do leste dos Estados Unidos nas últimas 48 horas, informaram fontes oficiais. As tempestades se estenderam na noite da segunda-feira à costa atlântica e provocaram intensas chuvas e trovoadas em Washington e nos Estados de Maryland e Virginia, enquanto nevava no extremo nordeste do país, informou o Serviço Meteorológico Nacional. As autoridades do Tennessee informaram a morte de 23 pessoas devido às fortes tempestades que atingiram uma área rural do Estado na noite do domingo. Entre as perdas humanas na região, incluem-se a de um bebê e seus avós. A poucos metros do local, as autoridades acharam os corpos de um casal de jovens e de seus dois filhos, de 5 e 3 anos, acrescentaram as mesmas fontes. Área de calamidade As tempestades, que incluíram pelo menos 63 tornados, também provocaram intensas chuvas de granizo nos Estados de Iowa, Kentucky, Arkansas, Missouri, Ohio, Illinois e Indiana, segundo fontes dos serviços meteorológicos. O governador do Tennessee, Phil Bredesen, pediu ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que declare zona de desastre nos condados de Dyer e Gibson, onde pelo menos 1.200 casas foram danificadas devido às tempestades. "Nossa principal prioridade nesse momento é prestar auxílio aos desabrigados para que se recuperem e retornem à vida normal", disse o governador. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que várias casas também foram destruídas na cidade de Hopkinsville, no sudoeste de Kentucky, e que foram registrados danos em automóveis e edifícios na cidade de Lewisburg. A Cruz Vermelha se mobilizou na região para ajudar os habitantes que abandonaram suas casas em busca de abrigo.