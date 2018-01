Onda de violência mata 60 pessoas em Darfur Uma nova onda de violência étnica e de milícias matou 60 pessoas em diversos ataques em Darfur, área de conflito no Sudão, informaram a União Africana e a Organização das Nações Unidas (ONU) neste domingo. Os ataques vieram antes da esperada visita do enviado da ONU Lakhdar Brahimi, na próxima terça-feira. Brahimi vai a Cartum tentar convencer o governo sudanês a aceitar uma resolução da ONU, votada na semana passada, que planeja a transferência das operações na vasta região ao oeste do Sudão às forças de paz das Nações Unidas. A maioria dos ataques foi feita pelo grupo Janjaweed, uma milícia árabe, acusada de ter cometido grande parte das atrocidades no conflito que matou mais de 180 mil pessoas desde 2003. A ONU anunciou neste domingo que recebeu informações ainda não confirmadas de que o exército sudanês combateu um grupo de rebeldes Janjaweed no sul de Darfur, matando seis pessoas e prendendo duas. Antecipando uma possível escalada da violência, a ONU orientou seus funcionários e organizações não-governamentais a limitar a movimentação na área e atualizar planos de evacuação.