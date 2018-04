Onda de violência mata ao menos 60 pessoas Uma série de atentados matou ao longo do dia de ontem ao menos 60 pessoas no Iraque. Ataques contra mesquitas xiitas deixaram 24 mortos depois das preces de sexta-feira em Muqdadiyah, a 90 quilômetros de Bagdá. Outros cinco policiais foram mortos num ataque insurgente na capital iraquiana. No fim do dia, em Kirkuk, 31 pessoas morreram enquanto faziam a refeição noturna do Ramadã.