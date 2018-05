Onda gigante arrasta pelo menos 33 pessoas na China

Uma onda gigante em um rio conhecido pela forte correnteza atingiu mais de 30 nadadores e visitantes que caminhavam por uma barragem na China. Segundo a agência de notícias Xinhua, pelo menos oito pessoas morreram. Três das 33 pessoas que foram arrastadas pela onda na quinta-feira, 2, estão desaparecidas, incluindo uma criança de 9 anos. As outras vítimas foram resgatadas. Autoridades já resgataram os corpos de cinco homens e três mulheres, confirma a agência. Os trabalhos das equipes de resgate foram suspensos nesta sexta-feira por conta dos fortes ventos e das tempestades previstas para a região. O rio Qiantang, no leste da província chinesa de Zhejiang, atrai inúmeros turistas por conta das suas ondas, que chegam a atingir 3,5 metros de altura. Cientistas atribuem o fenômeno ao formato da foz do rio. O governo local contratou pessoas para patrulhar o rio e alertar sobre o surgimento das ondas, embora a população ignore os alertas. Segundo a Xinhua, o acidente mais grave no rio aconteceu no dia 3 de outubro de 1993, quando 86 pessoas foram arrastadas, 19 corpos foram encontrados e outros 40 nunca foram recuperados.