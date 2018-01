Onda gigante pode atingir Honduras e El Salvador Uma onda de mais ou menos 80 quilômetros de extensão, avistada por pilotos de duas aeronaves que com freqüência sobrevoam o Pacífico, pode atingir a costa de El Salvador e Honduras, alertaram ontem as autoridades hondurenhas. Os pilotos não disseram a que distância do litoral do Pacífico centro-americano a onda teria sido avistada. A onda, segundo uma fonte militar de Honduras, pode ter uma altura entre 15 e 20 metros. A onda, segundo as fontes, se aproxima da costa de El Salvador e do Golfo de Fonseca, região do Pacífico que esse país compartilha com Honduras e Nicarágua, alertou a Comissão Permanente de Contingências (Copeco). A mesma fonte disse que o Exército e a Força Naval de Honduras estão em estado de alerta. Autoridades locais recomendaram aos pescadores de embarcações pequenas que abandonem o mar, e que todos os habitantes da região se mantenham atentos.