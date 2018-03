Ondas atingem Ilhas Salomão após terremoto

Fontes das ilhas Salomão afirmaram que duas ondas de 1,5 metro atingiram o lado oeste da Ilha de Santa Cruz, danificando entre 70 e 80 casas e propriedades, afirmou George Herming, um porta-voz do primeiro-ministro. Muitos moradores se dirigiram para terrenos mais altos como precaução, acrescentou.

O comissário de polícia das Ilhas Salomão, John Lansley, disse que as patrulhas policiais locais afirmaram que várias pessoas estavam supostamente mortas, embora as informações ainda precisem ser confirmadas. "Infelizmente, nós acreditamos que algumas pessoas perderam suas vidas", afirmou. "No momento, nós sabemos sobre potencialmente quatro mortes, mas deve haver mais é claro."

Uma das pessoas que pode estar entre os mortos estava pescando em uma canoa, quando a primeira onda a atingiu, arrastando-a para o mar, disse Herming. Funcionários locais estavam procurando seu corpo. Segundo ele, outra mulher pode ter se afogado quando a água invadiu sua aldeia.

Quatro vilas de Santa Cruz foram atingidas pelas ondas, com duas enfrentando danos severos, disse Lansley. Outras áreas das ilhas não parecem ter sido gravemente afetadas.

Os funcionários de serviços de desastre estão enfrentando dificuldades para alcançar áreas remotas após o tsunami inundar a pista do aeroporto mais próximo e deixá-lo repleto de detritos.

O tsunami se formou após um terremoto de magnitude 8,0 atingir a cidade de Lata, em Santa Cruz, em Temotu, a província mais ao leste das Ilhas Salomão, a cerca de 3 horas de voo da capital, Honiara. Temotu tem uma população de cerca de 30 mil habitantes.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse que uma onda de cerca de um metro foi observada no cais de Lata. Ondas menores foram registradas em Vanuatu e Nova Caledônia.

As Ilhas Salomão englobam mais de 200 ilhas com uma população de cerca de 552 mil pessoas. Elas estão localizadas no "Anel de Fogo" - um arco de terremotos e zonas vulcânicas que se estende ao redor do Pacífico e onde cerca de 90% do tremores mundo ocorrem.

O centro de pesquisa geológica dos EUA disse que o terremoto foi sentido a 81 quilômetros ao oeste de Lata a uma profundidade de 28,7 quilômetros. As informações são da Associated Press.