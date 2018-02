Ondas enormes matam ao menos 8 na Coréia do Sul Pelo menos oito pessoas morreram após terem sido atingidas por grandes ondas que se chocaram contra um porto, neste domingo, na costa oeste da Coréia do Sul, disse um funcionário da Guarda Costeira. Outras 12 pessoas foram resgatadas depois que as ondas, causadas por tempestades e fortes ventos, atingiram o porto de Boryeong Namdo, no Mar Amarelo, cerca de 185 km ao sudoeste de Seul. Os feridos foram levados a um hospital, onde cinco estavam internados em estado grave, disse o funcionário. "Aparentemente, algumas pessoas estavam pescando e outras caminhando pela costa quando o acidente aconteceu", disse Lee Won-il, da equipe da Guarda Costeira. (Reportagem de Lee Jin-joo)