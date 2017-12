Ondas gigantescas provocadas por tufão cercam pescadores na China Mais de 100 pescadores a bordo de cerca de 40 navios estão presos entre as gigantescas ondas provocadas pelo tufão Prapiroon no litoral da região autônoma de Guangxi, no sul da China, informou nesta sexta-feira a agência estatal de notícias Xinhua. O tufão perdeu a força e se transformou em tempestade tropical. Mesmo assim, as equipes de emergência, formadas por agentes da Guarda Costeira e da Marinha, não conseguiram resgatar os marinheiros devido à força das ondas e dos ventos. Os pesqueiros se encontram a distâncias de centenas a milhares de metros do porto de Beihai, cujo cais está cheio de navios, acrescentaram fontes do departamento de assuntos marítimos local. As autoridades pediram uma listagem dos navios desaparecidos e determinaram que sejam feitas tentativas de contato com eles a cada hora. A recomendação é de não poupar esforços para salvar os pescadores. O Prapiroon, sexto tufão a chegar à costa chinesa este ano, atingiu na quinta-feira as províncias de Cantão e Hainan, de onde se deslocou rumo a Guangxi, obrigando a remoção de mais de 400 mil pessoas. A influência do Prapiroon chegou a Hong Kong, onde 800 vôos foram afetados e 3 mil passageiros ficaram presos nos aeroportos. As previsões iniciais eram de que os efeitos do Prapiroon poderiam ser piores que os do Bilis, que em julho fez mais de 600 mortes. O Ministério de Assuntos Civis emitiu um comunicado de emergência, orientando os departamentos locais acompanharem de perto a trajetória do tufão.