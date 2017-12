O´Neill diz confiar na resistência da economia dos EUA O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, reafirmou sua confiança na capacidade de resistência da economia norte-americana e disse que seus fundamentos continuam sólidos, apesar dos sinais de desaceleração. Ele também exortou os países mais desenvolvidos a "ter um desempenho de acordo com todo o nosso potencial". O´Neill fez essas declarações em Honolulu (Havaí), durante a reunião anual do Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB). Ele ressaltou a necessidade de o Japão "alcançar um crescimento forte e estável" e elogiou as declarações do recém-eleito primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, em favor de uma reforma na economia de seu país. "Nós damos boas-vindas às recentes declarações do primeiro-ministro Koizumi, indicando seu compromisso com as reformas, e esperamos ver o Japão dar os passos necessários para o início de uma recuperação duradoura", disse o secretário.