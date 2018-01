O´Neill elogia "esforços antiterroristas" do Paquistão O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, elogiou nesta terça-feira os esforços do governo paquistanês para conter o fluxo de dinheiro para organizações consideradas terroristas e prometeu ampliar o apoio dos EUA para fortalecer a economia do país asiático. "Há um importante esforço em andamento no Paquistão para ir atrás do dinheiro sujo", disse O´Neill após reunir-se com as principais autoridades do Ministério da Economia do Paquistão. "Este é um esforço interno para colaborar com as nações ao redor do mundo dedicadas a combater a lavagem de dinheiro - encontrando as pessoas más e tomando seu dinheiro." Ele visitará a Índia ainda esta semana.