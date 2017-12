O?Neill pede rapidez no desembolso de ajuda ao Afeganistão O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, afirmou que as nações que se comprometeram a dar recursos para apoiar a reconstrução do Afeganistão devem acelerar o ritmo de desembolsos da ajuda. "Eu gostaria de ver o Afeganistão se tornar um modelo do que a boa assistência externa pode fazer. Para isso necessita-se de coordenação no estabelecimento de metas e no cumprimento delas", destacou O´Neill, em comentários previamente preparados para o Encontro Eurásia 2002, em Nova York. O secretário do Tesouro afirmou que as dificuldades do Afeganistão trouxeram à tona as necessidades da região da Eurásia. "Os EUA poderão fazer a diferença na região, mas cabe aos governantes assumirem suas responsabilidades", afirmou. "Nós vamos apoiar os líderes que fizerem as escolhas certas, cumprirem os critérios de administração justa, encorajarem a liberdade econômica e o investimento nas pessoas", declarou.