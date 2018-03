ONG alerta para morte alarmante de crianças A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou ontem que crianças estão morrendo em "um ritmo alarmante" nos campos de refugiados do Sudão do Sul. O coordenador de emergência da MSF no Estado do Alto Nilo, John Tzanos, classificou a situação no campo Batili de "catástrofe humanitária". Segundo ele, entre três e quatro menores de 5 anos morrem por dia em Batili.