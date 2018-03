ONG alerta para risco a fontes de jornalistas na China Jornalistas estrangeiros que cobrirem a Olimpíada de Pequim deve ter cuidado para não colocar em risco assistentes e fontes locais quando tratarem de temas sensíveis, disse uma ONG norte-americana na quinta-feira. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas também pediu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que pressione a China a cumprir sua promessa de tolerar a liberdade de imprensa para os mais de 21,5 mil jornalistas credenciados para a Olimpíada --algo que, de acordo com a entidade, as autoridades ignoraram durante os recentes distúrbios no Tibet. "A experiência demonstra que a China tende a se inclinar pela mão-pesada quando se trata do controle da mídia e de ameaças à imagem do país como uma nação unificada", disse relatório do CPJ. "Repórteres que viajam à China devem estar cientes dos riscos para as pessoas que eles entrevistam ou contratam, bem como dos perigos para si próprios", diz o relatório intitulado "Ficando Aquém". Em 2001, para conquistar o direito de realizar os Jogos, Pequim prometeu liberdade total à imprensa, o que segundo a ONG não ocorreu. "Mesmo a esta altura, insistam para que o governo chinês cumpra plenamente suas promessas de liberdade de imprensa para os Jogos Olímpicos de 2008", recomendou o CPJ ao COI. A promessa de liberdade de expressão expira ao final dos Jogos, e mesmo durante eles só valerá para a imprensa estrangeira. Em março, vários jornalistas foram proibidos de entrar no Tibet, segundo o CPJ. Os que tentam burlar a vigilância, diz o texto, em geral enfrentam "mais inconvenientes do que dificuldades", embora sofram repercussões em longo prazo. Já os jornalistas asiáticos vêm sendo tratados com mais rispidez em alguns casos, e tradutores e outros assistentes chineses podem ter problemas se tiverem de trabalhar em matérias delicadas. "Jornalistas que peçam a contratados chineses que marquem encontros com ativistas ou organizem uma visita a uma aldeia para soropositivos deve perceber que podem estar colocando seus colegas chineses em risco", exemplifica o relatório. "Esses assistentes podem só ser punidos depois dos Jogos, quando a atenção do mundo já se deslocou." Entre exemplos de assuntos-tabu o relatório menciona: as minorias budista do Tibete e muçulmana de Xinjiang; protestos por questões ambientais; a Aids; a repressão a refugiados norte-coreanos; e qualquer coisa que diga respeito à proscrita seita Falun Gong. (Reportagem Paul Eckert)