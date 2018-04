ONG assegura que Liu Xiaobo foi informado sobre a conquista do Nobel

O dissidente chinês Liu Xiaobo soube neste domingo, 10, que foi o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, assegura uma ONG que teve contato com familiares do ativista.

Xiaobo teria recebido uma permissão das autoridades chinesas para sair brevemente da prisão para se encontrar com sua esposa, a poetisa Liu Xia, na manhã deste domingo, em um lugar secreto.

Segundo a ONG Centro de Informação de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong, Liu Xia viajou de Pequim à província de Liaoning, onde o ativista está preso desde dezembro do ano passado, para comunicar a conquista do Nobel ao marido. Um parente da poetisa disse que havia recebido a confirmação do encontro com autoridades policiais.

Familiares de Liu Xia contatados pela Agência Efe afirmaram que a poetisa retornará à Pequim ainda neste domingo. Segundo um irmão de Liu Xia, o telefone celular dela se manteve desligado durante todo o dia, o que impossibilitou um novo contato e a confirmação com ela do informe sobre a conquista do Nobel da Paz a Liu Xiaobo.

Dificuldade de acesso

O acesso a prisão onde Liu Xiaobo está preso foi cortado desde a manhã deste sábado. Alguns jornalistas, que se aproximaram do complexo, acabaram presos ou sendo obrigados a deixar a localidade.

O regime chinês fez duras críticas à nomeação de Liu Xiaobo ao Prêmio Nobel da Paz, acusando o ativista de ser um "delinquente" por ter reunido há dois anos atrás 300 assinaturas em um pedido pela aplicação dos direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição chinesa.