ONG cobra Brasil por adesão venezuelana no Mercosul

No texto, a HRW não criticou a decisão dos três presidentes, à revelia do Paraguai. Mas salientou que essa atitude obriga o bloco a se posicionar em relação ao regime construído pelo presidente Hugo Chávez, em seus 13 anos no poder. Caso contrário, o principal compromisso do Mercosul sobre direitos humanos, o Protocolo de Assunção, de 2005, se tornará "letra morta", disse José Miguel Vivanco, diretor executivo da HRW.

"Se os países-membros do Mercosul ignorarem o compromisso de proteger e promover os direitos básicos e as instituições democráticas, transmitirão a mensagem infeliz de que o Protocolo é uma promessa vã", diz a carta. O texto reproduziu dois artigos do Protocolo sobre o compromisso com os direitos humanos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.