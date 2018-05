ONG denuncia ataque da polícia a médicos A ONG Médicos pelos Direitos Humanos acusou ontem as autoridades do Bahrein de perseguirem profissionais que trataram oposicionistas feridos durante os protestos contra a monarquia do país. Segundo a organização, médicos e enfermeiros foram atacados por terem testemunhado a violência usada pelo governo sunita contra a maioria de origem xiita, que foi às ruas por maiores liberdades individuais.