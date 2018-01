ONG denuncia descumprimento de ordem para soltar estudantes na Venezuela

CARACAS - A ONG Foro Penal Venezuelano (FPV) informou nesta quinta-feira, 28, que a Justiça do país mantém detidos os 27 universitários presos durante a onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro, apesar da ordem de soltura emitida no dia anterior.

+ Venezuela acusa EUA de terror psicológico ao ser incluída em veto migratório

Segundo a entidade, a sentença foi desobedecida pela Secretaria de Segurança Cidadã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com o FPV, os estudantes receberam o benefício da liberdade condicional e não poderiam sair do Estado de Arágua, no centro do país, mas seguem em regime de reclusão. “Eles deveriam se apresentar ao Palácio de Justiça para a soltura, mas isso não aconteceu”, disse o representante da ONG Dimas Daniel.

Os estudantes foram presos pela polícia durante a onda de protestos contra o governo. Segundo a Universidade Pedagógica Experimental Libertador, em Maracay, o dormitório estudantil foi invadido pelas autoridades, que os levaram em julho.

As cinco mulheres do grupo cumpriam prisão domiciliar e os homens estava,m detidos em um presídio de Bolívar, no sul do país. /EFE