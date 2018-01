ONG denuncia expulsão da Venezuela de jornalista brasileiro do 'Le Monde'

CARACAS - O governo venezuelano expulsou nesta quarta-feira um jornalista brasileiro do Le Monde quando este tentava entrar na Venezuela para tramitar uma permissão de trabalho, denunciou a ONG de Direitos Humanos Provea.

"Governo nega credencial do jornalista Paulo Paranaguá, do Le Monde, e o expulsa do país", assinalou a ONG no Twitter.

O coordenador-geral da Provea, Rafael Uzcátegui, disse à AFP que Paranaguá tentou tramitar a permissão antes de viajar a Caracas, mas "não obteve resposta" aos vários comunicados que enviou.

"Disseram-lhe que deveria tramitar a credencial antes" de ir a Caracas, assinalou Uzcátegui. Ele denunciou que aparentemente o repórter está em uma "lista negra" do governo que "criminalizou o seu trabalho jornalístico" por reportagens anteriores na Venezuela.

A ONG diz que Paranaguá disse estar bem após embarcar em um avião da companhia aérea Iberia, embora não tenha detalhado seu destino. O voo de Caracas desta companhia aérea se dirige normalmente a Madri.

A Venezuela vive momentos de alta tensão política com protestos de opositores que exigem a saída do presidente Nicolás Maduro do poder. As manifestações, iniciadas em 1º de abril, já deixaram 77 mortos.

Os jornalistas estrangeiros devem tramitar permissões no Ministério da Comunicação e Informação para poder trabalhar na Venezuela, motivo pelo qual o governo reteve e deportou anteriormente comunicadores de vários países. / AFP