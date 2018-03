ONG italiana é atacada com granada no Afeganistão Um homem dirigindo uma motocicleta lançou uma granada de mão contra a sede de uma organização de ajuda humanitária italiana no sul do Afeganistão. O explosivo rompeu os vidros das janelas, mas não deixou ninguém ferido. Segundo um porta-voz da organização, a explosão - que também causou danos a um carro estacionado diante da sede - ocorreu em Lashkar Gah, capital da província de Helmand, no sul do país, onde a organização Inter Fox está prestando ajuda aos agricultores. Lashkar Gah fica 120 km a sudoeste de Kandahar, o quartel-general do antigo regime do Taleban. O porta-voz, Giacomo Miserochi, não pôde explicar a procedência do ataque. Atentados com granadas e mísseis contra agências de ajuda domésticas e estrangeiras tornaram-se freqüentes no sul do Afeganistão, onde talebans foragidos distribuíram panfletos exortando os afegãos a não cooperar com os estrangeiros e nem com o governo interino do presidente Hamid Karzai, e a lutar uma guerra santa.