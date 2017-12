ONG Médicos Sem Fronteira anuncia retirada do Iraque A agência de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteira decidiu suspender suas operações no Iraque. A organização não-governamental (ONG) disse que a suspensão se deve à escalada da violência no Iraque e ao fato de seus funcionários estarem sendo expostos a sérios riscos. Em um comunicado informando a decisão a entidade disse que "lamenta" a medida, que foi tomada com "tristeza". No comunicado, a Médicos Sem Fronteira disse que as diferentes facções envolvidas no conflito no Iraque têm continuamente demonstrado "desrespeito pela independência das agências humanitárias". A agência vem atuando no Iraque desde dezembro de 2002 e afirma que manteve uma equipe reduzida em Bagdá mesmo durante o bombardeio da cidade. Após a invasão do Iraque, a ONG montou três clínicas em Cidade Sadr, na capital iraquiana, que já realizaram 100 mil consultas médicas. A ONG também contou com equipes que prestaram serviços médicos em cidades onde há intenso combate, como Najaf, Kerbala e Falluja. Recentemente, a entidade vinha oferecendo assistência aos desabrigados de Falluja.