ONG pede investigação de bombardeio a TV iraquiana Um grupo de defesa da imprensa pediu a abertura de uma investigação para determinar se o bombardeio anglo-americano contra instalações da TV estatal iraquiana representa uma violação ao direito internacional. A ONG Repórteres Sem Fronteiras informou ter solicitado a uma comissão investigadora com sede na Suíça, criada em 1991 de acordo com as Convenções de Genebra, que determine se o ataque contra a TV iraquiana constitui "uma grave violação ao direito humanitário internacional". "Pela lei humanitária internacional, um órgão de imprensa não pode ser considerado um alvo militar", explicou o secretário-geral da entidade, Robert Menard, por meio de um comunicado. "Seu equipamento e suas instalações são de propriedade civil e são protegidos, portanto, pelas Convenções de Genebra." O grupo Repórteres Sem Fronteiras esclareceu que a TV foi bombardeada nos dias 25 e 30 de março, danificando seriamente o centro de imprensa do Ministério de Informação do Iraque e tirando a emissora brevemente do ar. Veja o especial :