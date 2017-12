ONG pede liberdade de jornalista preso na China A organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras (RSF) pediu a libertação do jornalista Li Yuanlong, detido em setembro passado na China, por publicar artigos na internet onde denunciou as duras condições de vida de muitos chineses. "Estamos escandalizados pela detenção. Esta última ação de censura demonstra o mal-estar das autoridades chinesas pela escalada dos problemas sociais", afirmou a organização em comunicado enviado à imprensa. Segundo a RSF, o jornalista, de 45 anos, foi detido em 29 de setembro por agentes do escritório de segurança da província de Guizhou, no sudoeste da China quando se dirigia ao trabalho em Bijie. Sua mulher e seu filho não foram autorizados a visitá-lo na prisão de Bijie, nem foram informados sobre as condições em que se encontra. "Ele já estava muito mal de saúde", declarou à RSF sua mulher, que teme que Li não sobreviva às condições carcerárias. Ela também denunciou que o salário do jornalista não foi pago desde a sua detenção. O repórter do "Bijie Ribao" é acusado de incitação à subversão, por colocar artigos na rede onde destacou múltiplos problemas sociais e pediu liberdade e democracia. Seu caso foi transferido à promotoria do distrito em Bijie que, após um mês de investigação, o remeteu à corte provincial dizendo que não havia provas suficientes para abertura de um processo judicial.