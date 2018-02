ONGs acusam Israel de "infrações graves" contra palestinos Israel foi considerado culpado por "infrações graves contra os direitos humanos internacionais e os direitos do homem" durante operação militar de abril em Nablus, Cisjordânia, segundo informe divulgado nesta quarta-feirapor duas Organizações Não-Governamentais (ONGs). O documento destaca que os responsáveis por tais infrações devem responder individualmente por suas ações, ao mesmo tempo em que Israel deve reparar as conseqüências de seus atos. "Segundo o estatuto da Corte Penal Internacional, estas infrações são classificáveis como crimes de guerra", sublinha o informe da Federação Internacional das Leis dos Direitos do Homem (FIDH) e o grupo Médicos do Mundo (MDM). Ambas as ONGs chegaram às suas conclusões depois de realizar missão conjunta de investigação em Nablus, após a operação "Muralha de Defesa", conduzida por Israel entre 3 e 22 de abril, nas cidades autônomas palestinas da Cisjordânia, em resposta a vários ataques suicidas palestinos. A missão "constatou numerosas violações à Convenção de Genebra sobre a proteção dos civis em tempo de guerra: impedir acesso a médicos, descaso com feridos, atentados, uso de escudos humanos e tratamentos humilhantes", afirma o comunicado. Também nesta quarta-feira, cerca de 20 organizações humanitárias internacionais assinaram denúncia contra as restrições impostas pelo Exército de Israel aos territórios palestinos. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO