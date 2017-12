Ongs alertam contra plano dos EUA para Indonésia Grupos de direitos humanos denunciaram, nesta quinta-feira, um plano da administração americana que visa aumentar a cooperação militar com a Indonésia, como parte do esforço antiterrorista no Sudeste da Ásia. "Isto é muito perigoso", alertou Munir (que como muitos indonésios só tem um nome), fundador do Kontras, a principal organização de direitos humanos da Indonésia. "Os militares indonésios ficarão mais fortes e retornarão à cena política, caso isso se materialize". O Congresso dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira, um expressivo orçamento militar, de US$ 318 bilhões, que inclui uma verba para estabelecer um programa de treinamento antiterrorismo junto a exércitos de países do Sudeste da Ásia. Não há restrições sobre quais países poderão tomar parte no programa, que consumirá cerca de US$ 21 milhões. O treinamento deve ocorrer no Centro Ásia-Pacífico no Havaí. O comandante Dennis C. Blair, chefe do Comando Pacífico dos EUA, que é baseado no Havaí, visitou Jacarta no mês passado como parte de um giro que incluiu Filipinas, Malásia e outros países onde os militantes islâmicos têm sido ativos. Ele afirmou que os Estados Unidos se preparam para aplicar um plano de cooperação com a Indonésia para combater a tentativa de grupos terroristas internacionais de se instalarem na região. Leia o especial