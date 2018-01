Ongs movem processo contra slogan da Fox News O uso do slogan ?fair and balanced? (justo e equilibrado) pela rede de notícias Fox News é propaganda enganosa, dizem duas organizações em uma petição apresentada perante a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês). A MoveOn.org, grupo crítico do governo Bush, e a Common Cause - historicamente, uma organização que evita alinhar-se com partidos políticos - afirmam que o noticiário da Fox News é ?distorcido e deformado, de forma deliberada e consistente, para promover o Partido republicano dos Estados Unidos e um ponto-de-vista de extrema direita?. Alegando fraude contra o consumidor, os queixosos pedem que a FTC ordene à Fox News, o serviço noticioso de TV por assinatura de maior audiência nos EUA, a parar de usar o slogan. A porta-voz da Fox News, Irena Briganti, disse à Associated Press que ?embora isto seja uma óbvia tentativa de ganhar publicidade, reconhecemos todas as formas de livre expressão e lhes desejamos bem?. Chellie Pingree, presidente da Common Cause, disse que a ação não pretende violar o direito da Fox News à livre expressão de seus pontos-de-vista. ?A Fox não tem obrigação de ser justa e equilibrada, mas apenas de não se promover como justa e equilibrada?, disse ele.