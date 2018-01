ONGs organizam protesto contra OMC A polícia suíça montou um rígido esquema de segurança em torno do prédio da Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, depois de receber a informação de que dezenas de organizações não-governamentais de toda a Europa pretendem promover, ainda hoje, uma manifestação de protesto contra o organismo. Segundo comentários que circulam em Genebra, um dos objetivos das ONGs é protestar contra a ação que os Estados Unidos encaminharam à OMC contra a Lei de Patentes brasileira, medida que pode afetar o programa de combate à aids do Brasil, considerado um dos mais eficientes do mundo.