Ongs promoverão protestos no Canadá Organizações não-governamentais de diversas orientações no Brasil também vão seguir a programação da 2ª Conferência dos Povos das Américas, que acontece até sexta-feira, em Quebec, Canadá. Estão previstos protestos nas ruas de São Paulo, Porto Alegre e Rio, no dia 20, contra a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O Núcleo de Informação Ativa organiza a mobilização no Brasil. Em São Paulo, haverá concentração ao meio-dia, na Avenida Paulista. Ainda estão previstas manifestações em 65 cidades do continente, além de megapasseata em Quebec. Uma série de debates com o tema "Não à Alca" ocorrerá em São Paulo. Haverá palestras com os economistas Paul Singer, Paulo Arantes e Luiz Gonzaga Beluzzo, entre outros, e líderes sindicais, na USP, na PUC e no Colégio Equipe. Para os organizadores, a Alca "terá repercussões decisivas na economia nacional e na vida dos cidadãos". A exemplo de tratados anteriores, como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), o projeto da Alca não contempla garantias de proteção de direitos humanos, direitos trabalhistas nem normas ambientais.