ONGs protestam contra cúpula da FAO fora de Roma Os manifestantes de Gênova já estão protestando contra a intenção do governo italiano de Silvio Berlusconi de deslocar para um país africano a reunião de cúpula da Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, FAO, prevista para 5 a 9 de novembro em Roma. O tema central da reunião é ideal para novas manifestações de protestos: o problema da fome, que alcança 800 milhões de seres humanos. Militantes do grupo radical Black Block, mas também de outras ONGs bem mais moderadas, como a Attac, que estiveram no centro das manifestações contra o G-8 de Gênova, acusaram o governo italiano de tentar esvaziar o novo encontro, próximo alvo da antiglobalização. José Bové, o ativo presidente da Associação dos Produtores Rurais Franceses, já confirmou sua presença. Numa capital africana, as dificuldades logísticas para os grupos de protesto seriam bem maiores, embora não venham a impedir sua presença. Berlusconi está pretendendo tirar o corpo da organização do encontro, escaldado pelas fortes críticas em toda a Europa contra seu governo, responsabilizado diretamente pela repressão nas ruas de Gênova e maus-tratos a manifestantes presos. Mais de cem chefes de Estado e de governo, incluindo o cubano Fidel Castro, devem participar da reunião em Roma - um excelente alvo para protestos, antes da reunião da União Européia em Bruxelas, em dezembro, e do Fórum Econômico e Social de Porto Alegre, no fim de janeiro. A tentativa de Berlusconi está sendo desaprovada por todos, começando pela FAO. Responsável pela logística da reunião a FAO entende que não há mais tempo para mudanças, além dos custos elevados de uma transferência em cima da hora. Dificilmente uma capital africana - fala-se em Nairóbi ou Dacar - teria condições de assimilar tal acontecimento em prazo tão curto. Também governos europeus não parecem concordar com Berlusconi. O ministro alemão do Interior, Otto Schily, advertiu seu colega italiano, Claudio Scajola (um dos principais responsáveis pela repressão em Gênova), de que uma renúncia seria a pior solução, pois seria "uma capitulação diante dos extremistas".